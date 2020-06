Sanità privata, rsa e centri riabilitazione, sindacati sul piede di guerra: "Contratti fermi da 14 e 8 anni. La Regione ci aiuti"

Il 18 giugno è programmato lo sciopero nazionale, ma intanto i sindacati scrivono al governatore Alberto Cirio e all'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi per sensibilizzarli sul tema del rinnovo del contratto nazionale per le categorie della sanità privata e delle rsa e centri di riabilitazione (i cosiddetti ARIS AIOP e ARIS RSA/Centri di Riabilitazione).

La firma in calce è quella delle segreterie regionali di FP CGIL, CISL FP E UIL FPL (rispettivamente Massimo Esposito, Aldo Blandino e Roberto Scassa) e la richiesta è quella di un intervento in merito sulla vertenza, un rinnovo "messo gravemente in discussione da ARIS e AIOP dopo 2 anni e 8 mesi di serrata trattativa e la sottoscrizione di un verbale, stipulato sotto l’egida del Governo e della Conferenza delle Regioni, in merito agli aumenti economici da riconoscere a tutti i lavoratori di questi comparti".