Un primo bagaglio per chi scappa dalla violenza domestica: Unione Industriali di Torino al fianco delle donne

Una valigia, un primo bagaglio che può essere di supporto e di conforto per quelle persone oggetto di violenza che devono abbandonare casa e trasferirsi in comunità e luoghi protetti. Ne ha donati 18, di questi kit, Unione Industriali di Torino: a riceverle, gli uomini della Polizia Municipale di Torino che spesso si trovano a operare in situazioni di questo genere.