Proseguono i lavori per la riapertura della strada provinciale del Colle del Nivolet

La Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet, teatro di una suggestiva tappa del Giro d’Italia 2019 con arrivo ai piedi della diga del Serrù, è riaperta dalla scorsa settimana nel tratto da Ceresole Reale al km 11+550. È pertanto possibile salire sino al piazzale che l’anno scorso aveva ospitato l’arrivo della Corsa Rosa.

Proseguono intanto i lavori di ripristino della carreggiata asfaltata nel tratto alle quote più alte, che si conclude al Km 18+460 e ai 2.612 metri del Colle del Nivolet.