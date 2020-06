Il lockdown ha accelerato la rivoluzione digitale nel commercio, nel turismo e nei servizi

La pandemia da Covid-19 ha inciso in maniera pesante sul mondo del retail, del turismo e del terziario avanzato ma Confcommercio Cuneo è vicina a suoi associati per affrontare al meglio questi cambiamenti e soprattutto per trasformarli in opportunità, come spiega il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo, Luca Chiapella.

“Dopo questo lungo lockdown, imposto dall’emergenza sanitaria contro la pandemia da Coronavirus, la tematica digitale ha subìto una fortissima accelerazione - sottolinea il presidente Chiapella - Lo abbiamo notato tutti: la comunicazione via web ha mantenuto i contatti tra le persone e anche con le imprese che, attraverso le video conferenze, hanno potuto continuare a lavorare, a confrontarsi, a fare squadra. Proprio per questa rapida evoluzione, Confcommercio Cuneo vuole offrire un servizio di altissimo livello ai suoi associati, al fine di approfondire e sfruttare l’ecosistema digitale a favore della propria azienda e dei propri dipendenti”.

“Per realizzare questo progetto, ci siamo affidati ad una azienda leader a livello europeo nei settori del marketing e della comunicazione, la Genesis Mobile - precisa il presidente Chiapella – abbiamo programmato quattro appuntamenti ai quali potranno partecipare tutti i nostri associati; basterà iscriversi e collegarsi. Il primo appuntamento è per mercoledì 10 giugno per proseguire nelle successive tre settimane, fino al primo luglio. Uno stesso webinar, sarà proposto in due orari diversi per permettere a tutti gli operatori “food e no-food”, di collegarsi negli orari a loro più comodi”.

Ecco gli appuntamenti proposti alle h. 14,00 e alle h. 15,45:

- mercoledì 10 giugno “ Mobile splash - un tuffo nel digitale”.

- mercoledì 17 giugno “ Pandemia ed e-commerce”.

- mercoledi 24 giugno “ Local Marketing”.

- mercoledì 1 Luglio “Social media marketing e Omnicanalità”.

I webinar saranno accessibili online attraverso la piattaforma Zoom e le modalità di prenotazione/accesso saranno comunicate sui canali social di Confcommercio Cuneo.

Il primo evento di mercoledì 10 giugno vedrà come relatori:

- Luca Chiapella - presidente Confcommercio Cuneo

- Marco Manfrinato - direttore Confcommercio Cuneo

- Roberta Voiglio - team manager Genesis Mobile

- Generoso Paolella - responsabile comunicazione Genesis Mobile

- Marco Perrone - CSO Genesis Mobile

Gli Associati di Confcommercio Cuneo - le cui aree di riferimento sono Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Centallo, Chiusa Pesio, Dronero, Demonte, Limone e Peveragno - possono prenotare con la modalità online lanciata sul sito www.confcommerciocuneo.it, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter oppure inviando una mail di richiesta alla segreteria associativa – info@confcommerciocuneo.it

“Questi webinar - prosegue il presidente - affrontano tematiche diverse nei quattro appuntamenti, proprio per andare incontro alle esigenze degli operatori dei vari settori: commercio, turismo, servizi. Credo che ormai i tempi siano maturi, soprattutto dopo l’accelerata imposta dal lockdown, per rendere ancor più digitale il nostro lavoro. Sono convinto che questo percorso sia necessario ed utile e porterà benefici non solo a livello aziendale ma anche per il nuovo rapporto che si instaurerà con i clienti. L’approccio digitale è una possibilità in più, dobbiamo conoscerla e utilizzarla a nostro vantaggio”.

“Dobbiamo essere pronti per affrontare le sfide del futuro, in uno scenario come quello attuale che ha necessariamente imposto modalità di comunicazione che gradatamente già stavano entrando nel quotidiano delle nostre aziende. L’emergenza sanitaria con tutte le sue conseguenze, ha impresso una spinta importante che noi non possiamo non sfruttare. I quattro webinar predisposti da Genesis Mobile con il supporto dell’Ufficio Studi di Confcommercio Cuneo, saranno certamente efficaci per introdurre le diverse tematiche e le nostre aziende potranno approfondire argomenti e strumenti correlati, richiedendo un colloquio con gli esperti di Genesis Mobile valutando insieme soluzioni personalizzate”.

Ma chi è Genesis Mobile, la società con la quale Confcommercio Cuneo ha siglato la partnership?

Genesis Mobile è una mobile only company. Specializzata nel mobile marketing con più di 15 anni di know-how digitale che grazie a un team di sviluppo ha progettato e realizzato il primo

Eco-sistema Innovativo ed Integrato per comunicare Mobile e creare Engagement, grazie a processi di Automation ed Intelligenza Artificiale.

La Genesis Mobile è rappresentata per il Piemonte da Roberta Voiglio Marketing Manager.

“La pandemia da Covid 19 – afferma Vincenzo De Simone, CEO di Genesis Mobile – ha fatto emergere da un lato la fragilità del nostro tessuto imprenditoriale sul versante digitalizzazione, dall’altro il bisogno delle imprese italiane, soprattutto microimprese, di dotarsi di strumenti che permettano la digitalizzazione dei processi ad iniziare da quelli di marketing e comunicazione fino a quelli di vendita tout court.

Lo smartphone è stato il device che ha alimentato le nostre relazioni nella fase di lockdown e sarà sempre più il device che alimenterà le interazioni tra i brand e il loro pubblico di riferimento. Questo vale soprattutto per le micro imprese che, se vogliono sopravvivere, devono costruire un mix tra online e in-store, comunicando con i loro clienti sul device utilizzato maggiormente”.