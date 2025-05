Banca Territorio del Monviso approva il bilancio 2024: risultati record [FOTO]

Grande partecipazione per l’approvazione del bilancio 2024 di Banca Territori del Monviso, che ha avuto il via libera nella giornata di oggi, domenica 25 maggio, a seguito del voto di migliaia di socie e soci che hanno preso parte all’assemblea generale in piazza Bobba a Carmagnola.

Un’assemblea da record

"È stata un'assemblea dei record - ha spiegato il Direttore Generale, Luca Murazzano - sia per i risultati della banca ma soprattutto perché abbiamo superato i diecimila soci. Abbiamo voluto che fosse un evento inclusivo per tutta la comunità. Nel pomeriggio vi aspettiamo per gli eventi diffusi in tutta Carmagnola”.

Banca Territori del Monviso affonda le radici in una lunga storia cooperativa: l’attuale realtà è l’evoluzione della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, nata dalla fusione delle rispettive casse rurali che operano sui rispettivi territori da circa 70 anni. In occasione dei venticinque anni da quell'unione l’assemblea dei soci si è trasformata in una grande celebrazione collettiva, che ha animato Carmagnola, coinvolgendo tutta la cittadinanza in un clima di festa che proseguirà in un evento diffuso per la città.

“Siamo felici per la grande partecipazione all’assemblea odierna, un vero momento di festa e di condivisione – ha sottolineato il presidente di BTM, Alberto Osenda–. Nel pomeriggio sono infatti previsti eventi aperti a tutti, soci e non soci, per celebrare i venticinque anni dalla fusione e i tre anni dall’assunzione del nuovo nome della banca".

I numeri del bilancio 2024

I dati di bilancio confermano il ruolo sempre più rilevante di BTM nel territorio: i finanziamenti concessi, tra mutui e prestiti, hanno raggiunto i 576 milioni di euro, a dimostrazione dell’impegno concreto verso l’economia reale. Le masse amministrate hanno superato la soglia dei 2 miliardi di euro, consolidando la centralità di BTM nelle province di Cuneo e Torino, dove opera attraverso venti sportelli.

Il rendiconto economico 2024 evidenzia performance notevoli sotto ogni punto di vista: l’utile netto, pari a oltre 14 milioni di euro, rappresenta il miglior risultato nella storia della banca, con una crescita del 30% rispetto all’anno precedente. Anche gli indicatori patrimoniali confermano una gestione prudente e solida: il CET 1 ratio si attesta al 27,15% e il Texas ratio al 12,87%. I fondi propri hanno superato i 110 milioni di euro, mentre la raccolta totale da clientela è cresciuta fino a 1,53 miliardi, suddivisi tra raccolta diretta (933,1 milioni, in aumento dell’11,1%) e indiretta (595,96 milioni, +6,5%).

L’attenzione ai soci

Un’attenzione particolare è stata riservata ai soci con una lunga anzianità, ai giovani under 30 e ai figli dei soci che si sono distinti per meriti scolastici, premiati pubblicamente nel corso dell’evento. A oggi, i soci della banca hanno superato quota 10.000 e i clienti sono prossimi ai 30.000, a conferma di una fiducia crescente verso l’istituto.

Tra gli ospiti della giornata anche due figure storiche della banca, gli ex direttori Mauro Giraudi e Claudio Porello, protagonisti di una stagione decisiva per la crescita e il radicamento di BTM sul territorio.