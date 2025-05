BTM festeggia 25 anni a Carmagnola, il direttore Murazzano: "Assemblea record e festa per tutti" [VIDEO]

Soddisfatto per l'approvazione del bilancio 2024. Così il Direttore Generale di Banca Territori del Monviso, Luca Murazzano, dopo il momento con i soci a cui seguirà la festa organizzata a Carmagnola per celebrare i 25 anni di attività dell’istituto di credito cooperativo. Un evento sentito e partecipato che intende coinvolgere tutta la città.

"Finalmente è arrivato il giorno dell’assemblea, molto partecipata, con una rappresentanza che ha superato i diecimila soci aventi diritto di voto – ha dichiarato Murazzano –. È stata un’assemblea dei record, non solo per i risultati raggiunti dalla nostra banca, ma anche perché abbiamo superato la soglia dei diecimila soci. Un traguardo che testimonia la fiducia crescente della comunità nei confronti della nostra realtà".

Il pomeriggio, come ha ricordato il Direttore Generale, si trasformerà in un vero e proprio momento di festa aperto a tutti nel pomeriggio: "Quello di oggi è stato un evento inclusivo, pensato per tutta la comunità. Non ci siamo limitati all’assemblea, ma abbiamo voluto animare Carmagnola con eventi diffusi, per rendere partecipi soci e cittadini. Un modo per restituire al territorio l’energia e il sostegno che da sempre ci offre".

Con questo spirito di condivisione e radicamento, Banca Territori del Monviso ha voluto celebrare non solo un anniversario, ma una visione: quella di una banca cooperativa che cresce insieme alla sua comunità, mettendo sempre al centro le persone.