La tutela dell'ambiente: tema sempre più sentito

Monopattini elettrici: ne abbiamo parlato poco prima. Si tratta di monopattini per adulti che è possibile ricaricare con un comodo caricabatterie. Ne esistono di diverse tipologie e modelli, quindi il consiglio è quello di scegliere tra i migliori monopattini elettrici in commercio , quello che fa più al caso proprio, tenendo in considerazione quelle che sono le regole stradali a riguardo.

Biciclette a pedalata assistita: si tratta di biciclette elettriche che hanno la possibilità di essere guidate in modo normale, quindi attraverso una pedalata, oppure in modo automatico, grazie al motore elettrico. Anche queste si possono ricaricare comodamente tramite un caricabatterie e valgono le stesse regole stradali attive per biciclette e monopattini elettrici.