Anche l'Oms sostiene che "i guanti non sono raccomandabili". Cadrà l'obbligo nei supermercati?

Meglio i guanti o un'igiene costante alle mani?

Una questione molto dibattuta in questo periodo, soprattutto nell'utilizzo al supermercato dove, spesso, non si può entrare se non si indossano i guanti.

Qualcuno è più tollerante e consiglia, comunque l'igienizzazione con l'immancabile dispenser.

DIVERSE SCUOLE DI PENSIERO

Le scuole di pensiero sono le più diverse, molti si igienizzano anche i guanti e virologi ed infettivologi si erano comunque espressi in merito con qualche perplessità sull'utilizzo costante di questi dispositivi.

L'OMS:"I GUANTI NON SONO RACCOMANDATI

Da ieri però si è espressa anche l'OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) che ha spiegato che "I guanti non sono raccomandati".

I motivi sono da addursi ad un aumentato rischio di contaminazione e un falso senso di sicurezza che indurrebbe ad atteggiamenti sbagliati. Meglio quindi igienizzare spesso le mani e lavarle con acqua calda ogni volta che si può.



L'Oms si spinge oltre:"L'utilizzo dei guanti potrebbe aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso".

E consiglia nei luoghi pubblici, innanzitutto il distanziamento fisico e una massiccia installazione di colonnine distributrici di gel igienizzante.

Anche in questo caso, insomma, il buon senso dovrebbe prevalere sulle varie "psicosi" da igiene e, in attesa quindi che le persone tornino ad abbracciarsi e a stringersi le mani (succederà ancora o saremo costretti a 'darci il gomito' a vita?), curare l'igiene in modo meticoloso, senza farci prendere dal panico.