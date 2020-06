Collegno, nuovi alloggi per le famiglie in difficoltà

Chiavi in mano per le famiglie in difficoltà. Questa mattina l’ATC ha consegnato all’amministrazione comunale di Collegno il nuovo stabile situato tra via Leopardi e via Messina destinato all’edilizia popolare, per un totale di 32 alloggi, di cui 26 di edilizia sovvenzionata e 6 di edilizia agevolata, con relative pertinenze, parcheggi coperti e scoperti.

“Sono alloggi che danno respiro a chi aspetta una soluzione abitativa. Un grande ringraziamento all’Atc e agli uffici comunali per aver portato avanti, nonostante le tante difficoltà, un progetto importantissimo per il quartiere e per tutta Collegno - ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Maria Grazia De Nicola -. Un numero significativo di famiglie che oggi sono in graduatoria risolveranno finalmente il proprio problema”.

Nonostante il fallimento della prima ditta assegnata ai lavori, l’opera è stata conclusa con un costo complessivo di 4 milioni e 800 mila euro tra costruzione, spese tecniche e oneri di urbanizzazione, finanziati con fondi nazionali e regionali.

“Inaugurare una nuova casa è sempre un bel momento e mi pare un segnale positivo in un periodo di difficoltà generale come quello che stiamo vivendo per l’emergenza Covid - ha sostenuto il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale, Emilio Bolla -. Questo cantiere ha attraversato parecchie difficoltà, che hanno purtroppo causato dei ritardi sul cronoprogramma iniziale, ma l’Amministrazione comunale e Atc hanno lavorato congiuntamente per cercare, con gli strumenti di legge a disposizione, di far ripartire i lavori nel più breve tempo possibile. La burocrazia ha i suoi tempi ma, nel rispetto delle norme, il nostro compito è quello di dare risposta alle famiglie che si trovano in una situazione di emergenza abitativa e che, a partire da oggi, avranno finalmente la loro casa”.

Tra il rispetto degli standard ambientali, le pareti e il tetto del nuovo edificio sono costruiti in materiale altamente isolante, con serramenti con doppi vetri per impedire dispersioni di calore, sfruttando al meglio la luce del sole nei diversi periodi dell'anno, facendo anche ricorso all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, sia con i pannelli solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, sia con i pannelli fotovoltaici, per la produzione dell’energia elettrica.

“Si tratta di un momento importante per tutta Collegno e molto significativo perché arriva al termine di una crisi sanitaria che ha esposto le persone più fragili - ha affermato il sindaco Francesco Casciano -. Lavoriamo per scelta affinché il diritto alla casa sia accessibile a tutti, soprattutto alle fasce più deboli della nostra comunità. Un singolo edificio che rappresenta anche un nuovo modello di edilizia popolare, diffuso sul territorio in una trama residenziale e molto vicino ai servizi e alla metropolitana”.