Giglio Vigna (Lega): “Nel carcere di Ivrea detenuti telefonano liberamente con il cellulare"

“Nei giorni scorsi ad Ivrea – denuncia il parlamentare della Lega Alessandro Giglio Vigna, membro della Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale e della XIV Commissione politiche dell’Unione europea della Camera dei Deputati - ad un detenuto di 32 anni, in carcere per omicidio, è stato ritrovato un micro telefono cellulare con scheda sim inserita, grazie ad una perquisizione del personale di vigilanza della casa circondariale. E’ una situazione che si ripete sempre più spesso, e la Lega chiede con interrogazione a risposta scritta al Ministro della Giustizia se abbia intenzione di intervenire per risolvere la situazione”.