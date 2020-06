Prevenzione Serena e AslTo3, dopo lo stop per il Covid ripartono gli screening oncologici

La ripartenza riguarda gli esami di 1° livello (gli esami di 2° livello sono stati eseguiti anche nel periodo di sospensione), avverrà gradualmente e con l’adozione nelle necessarie misure di precauzione, in modo da consentire lo svolgimento dell’attività in assoluta sicurezza sia per gli operatori sia per i cittadini: mercoledì 3 giugno è già ricominciato lo screening mammografico, oggi, mercoledì 10 giugno, riprende lo screening della cervice uterina, lunedì 22 giugno ripartirà lo screening colorettale. In questa fase iniziale il servizio non sarà ancora attivo in tutte le sedi, in seguito sarà ripristinato come di consueto.