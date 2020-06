Linee guida per i ponti stradali esistenti: il 16 giugno a Torino convegno

Dopo il tragico crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato un’intensa attività per definire uno strumento idoneo a garantire dei criteri quanto più omogenei per la valutazione del rischio, il monitoraggio e la valutazione della sicurezza dei ponti esistenti, affinché siano utilizzati dagli Enti proprietari o dai concessionari autostradali per le opportune verifiche.

Sono così nate le “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”, approvate recentemente dall’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per approfondire il tema, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino organizza, martedì 16 giugno 2020, dalle ore 14.30, in modalità FAD sincrona, il prestigioso convegno “Le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la classificazione del rischio, le verifiche di sicurezza ed il monitoraggio dei ponti stradali esistenti. Verifiche di sicurezza ed applicazioni”, al quale parteciperanno, in qualità di relatori, docenti di indiscussa fama - alcuni dei quali hanno partecipato in prima persona alla redazione delle “Linee guida” - provenienti dal Politecnico di Torino (Bernardino Chiaia e Giuseppe Carlo Marano), dall’Università Federico II di Napoli (Edoardo Cosenza e Andrea Prota), dal CNR ITC e dall’Università Parthenope di Napoli (Antonio Occhiuzzi). In programma anche l’intervento di Bernardo Magrì, AD di Autostrada dei Fiori e SATAP, per proporre il punto di vista dei concessionari autostradali. Ad aprire l’evento Marco Gabusi, Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione della Regione Piemonte, Giuseppe Andrea Ferro, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino, e Alessio Toneguzzo, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. Moderatore del convegno Bruno Ifrigerio, Coordinatore della Commissione Strutture e Sicurezza Strutturale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino