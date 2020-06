Monumenti imbrattati a Torino, Montaruli (Fdi): "Collettivo Ksa ammette vandalismo, si puniscano i responsabili"

“Rivendicare un atto vandalico è un fatto gravissimo che denota come l’impunita generi solo pericolosa spavalderia. I nostri monumenti vanno tutelati chi li viola deve essere perseguito”. Sono le parole della parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, che sottolinea: “non può passare il messaggio che chiunque possa imbrattare qualunque cosa. I monumenti di Torino fanno parte del nostro patrimonio storico-culturale che una masnada di ragazzini senza valori non può permettersi in alcun modo di devastare a proprio piacimento. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine, affinchè i responsabili vengano affidati alla giustizia. Simili comportamenti, per lo più rivendicati, sono un doppio tradimento alle buone intenzioni ed alla collettività”.