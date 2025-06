Cure per non autosufficienti, la Regione replica alla Fondazione promozione sociale Rsa: aumentate le risorse di 54 milioni

In merito alle proteste della Fondazione Promozione Sociale e al presidio che si è svolto oggi in piazza Castello dinanzi alla sede della Corte dei Conti, la Regione Piemonte precisa: “Nel 2024 sono state destinate all’acquisto di prestazioni da privato accreditato 1,839 miliardi a fronte di 1,690 miliardi del 2019, ovvero + 149 milioni di euro.

La spesa totale per la sola residenzialità (anziani, disabili, salute mentale, dipendenze e minori) è stata di 575 mln di euro nel 2023 e di 611 milioni di euro nel 2024 in incremento di +36 mln di euro.

Per quanto attiene alle sole RSA a fronte di una spesa del 2018 di 268 mln di euro si è passati ad una spesa nel 2024 di 322 mln di euro, ovvero + 54 mln di euro.

Al dei 9000 utenti valutati e non ancora inseriti sono 1169 quelli valutati come urgenti (entro 30 giorni), 3445 non urgenti (inserimento entro 12 mesi) e 3635 differibili (devono fare a distanza di tempo una nuova valutazione) la restante parte è stata indirizzata al residenziale temporaneo.