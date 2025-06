L’ex bocciofila in cerca di un futuro: “No alla demolizione del fabbricato” [FOTO]

Un tempo era un punto di riferimento per gli anziani della zona. Oggi, la bocciofila “Il mio giardino” di via Marsigli 24 è in stato di abbandono da anni, dopo essere rimasta ufficialmente sfitta dal 2019. Un luogo che, tra i campi di bocce e le partite a carte, aveva costruito un piccolo universo di relazioni nel cuore della Circoscrizione 3, tra via Marsigli e via Monte Ortigara.

Lento declino

L’impianto, nato su un'area di oltre mille metri quadrati, comprendeva quattro campi scoperti, una sede sociale prefabbricata, un magazzino e un piccolo fabbricato per i servizi igienici. Fin dalla sua concessione nel 2003, era stato pensato come un presidio per la terza età, con attività ricreative e culturali. L’ultima concessione ufficiale risale al 2010, con un rinnovo quinquennale approvato dalla Circoscrizione. Poi due bandi andati deserti.

A documentare lo stato di degrado, le numerose interpellanze presentate nel corso degli anni dal consigliere Stefano Bolognesi (Fratelli d’Italia), l’ultima delle quali risale al 20 febbraio 2025. Fotografie e sopralluoghi parlano chiaro: la struttura è oggi un relitto urbano, lasciato all’incuria.

Bolognesi, affiancato da Massimo Di Miscio (Fdi), denuncia la presenza di persone senza fissa dimora e movimenti sospetti nei pressi dell’area. “Lo sgombero non ha risolto il problema, serve un affidamento concreto e rapido”, dichiarano.

“No alla demolizione”

Ma sul caso in questione prende posizione il coordinatore allo Sport della Circoscrizione 3, Antonio Caprì. “Siamo contrari alla demolizione, sarebbe una sconfitta per tutto il quartiere. L’identità sportiva e sociale della bocciofila non può essere cancellata”. Anche la presidente del centro civico, Francesca Troise, ha confermato l’impegno a trovare una soluzione alternativa alla demolizione: “Percorreremo tutte le strade possibili per giungere a un nuovo affidamento”.