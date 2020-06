Sanità, Cerutti (Lega): "Pronto soccorso di Venaria e Giaveno riapriranno presto"

“L’impegno preso ad inizio pandemia sulla riapertura dei pronto soccorso temporaneamente chiusi per far fronte alle esigenze sanitarie è stato confermato ieri. L’assessore Icardi, rispondendo ad una mia interrogazione, ha ribadito l’assoluta volontà di ripristinare i servizi interrotti nella fase acuta dell’emergenza Covid”. Così Andrea Cerutti, vicepresidente della Lega in consiglio regionale, sulle attività delle strutture di primo soccorso di Venaria e Giaveno, sospese a marzo.