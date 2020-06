Thyssen, il pg di Torino: "I manager tedeschi andranno in carcere"

I manager tedeschi della Thyssen, Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, andranno in carcere. Non ha dubbi il procuratore generale di Torino Francesco Enrico Saluzzo, che nelle scorse ore ha ricevuto un aggiornamento da Eurojust, l'unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea, sull'esecuzione delle pena da parte della giustizia tedesca.

I due dirigenti, accusati di omicidio colposo per l'incendio avvenuto nello stabilimento torinese nel dicembre 2007, dove persero la vita sette operai, sono stati condannati a Torino in via definitiva, ma ad oggi non hanno ancora scontato un giorno di carcere.

"Il tribunale di Essen - ha spiegato Saluzzo - ha già riconosciuto l'efficacia della sentenza torinese e quindi i dirigenti tedeschi andranno certamente in carcere. Non é prevista nessuna misura alternativa, a meno che le loro condizioni di salute siano giudicate incompatibili con la detenzione carceraria. Sconteranno quindi una pena di cinque anni, il massimo previsto dalla giustizia tedesca per l'omicidio colposo. La libertà vigilata è prevista solo dopo aver scontato metà della pena in carcere, mentre dopo i due terzi esistono delle misure alternative alla detenzione".