Regio, la sindaca tira dritto sul commissariamento: "Ne ha bisogno il teatro" [VIDEO]

"Il teatro Regio ha bisogno di un commissariamento, quella sarà la strada". Tira dritta la sindaca Chiara Appendino sulla necessità di nominare un commissario ministeriale al fine di fermare il profondo rosso in cui sono caduti i conti del Regio. Il deficit di 2,4 milioni di euro non lascia spazio a ulteriori scelte, secondo la sindaca.

Solo nella giornata di ieri era stata la consigliera regionale Francesca Frediani a chiedere ad Appendino un passo indietro sul tema del commissariamento. Nonostante la richiesta provenga dallo stesso partito, dal Movimento 5 Stelle, la sindaca ha ribadito le ragioni che l'hanno spinta a richiedere l'intervento di un commissario ministeriale: "Non ci ripenso, stiamo vedendo un bilancio con un disavanzo di circa 2,5 milioni, adesso ci sono verifiche su alcune partite contabili".

Una delle questioni più spinose è quella che riguarda i lavoratori, gli artisti e i dipendenti del teatro Regio: "Sto pensando a come tutelare i lavoratori, mi risulta che in queste ore il Sovrintendente stia proponendo al sindacato un accordo che tutela i lavoratori a tempo indeterminato fino alla fine della stagione, per i prossimi 45 giorni, su un accordo già presentato a dicembre. E' un tema su cui stiamo lavorando".

Intanto il commissariamento del Regio è finito questa mattina anche in Consiglio Regionale. A sollevare il tema il capogruppo di Luv Marco Grimaldi, che ha chiesto di avere comunicazioni dalla giunta Cirio sugli stanziamenti all'ente lirico. "E’ vero – ha domandato Grimaldi – che la Regione non eroga da due anni il suo contributo? Per il commissariamento ci vanno due annualità in rosso”. L’esponente della minoranza ha auspicato poi che Consiglio Comunale e Regionale facciano una mozione unitaria, che impegni “la Giunta regionale a erogare le risorse e la sindaca sospendere l’iter del commissariamento dell’ente".

La scelta è stata presa, dall'amministrazione comunale nessun passo indietro. Anzi. "A me interessa il futuro del teatro e se il teatro ha bisogno di un commissariamento, quella sarà la strada", ha ribadito Appendino.