Ladri spaccano i finestrini delle auto ed entrano nelle case: Spina 3 zona di furti, spaccio e degrado

Negli ultimi mesi l'area di Spina 3 è stata luogo di numerosi furti nei veicoli e nelle cantine dei condomini tra via Ceva, corso Gamba e corso Rosai. I ladri hanno preso di mira le auto in sosta, rompendo i finestrini e sottraendo oggetti lasciati al loro interno. In diverse zone del quartiere sono ancora visibili a terra i frammenti di vetro rimasti dopo le effrazioni.

Intrusioni notturne in alcuni appartamenti

Sempre nella zona, nel mese di gennaio, si è verificato anche un episodio di intrusione notturna in alcuni appartamenti al piano terra degli edifici di corso Gamba, dove un uomo si è introdotto all’interno delle abitazioni. A denunciare la situazione del quartiere è stato il consigliere della Circoscrizione 4 della Lega Carlo Emanuele Morando, che ha raccolto le testimonianze e presentato un'interpellanza anche in merito ad altri problemi che affliggono la zona di Spina 3.

Le rampe pedonali sopraelevate che sono in corso di ristrutturazione, infatti, sono luogo di episodi di degrado dovuto ai lavori. Al civico 20 di via Ceva manca il paletto metallico che impediva l’ingresso delle automobili, mentre adesso risulta assente da oltre un anno e questo consente ai veicoli di raggiungere la banchina pedonale. Nelle ore serali, la zona con le panchine diventa un punto di ritrovo per alcuni gruppi di persone che raggiungono il posto direttamente in auto.

Sotto le rampe pedonali nascosta la droga

Inoltre, sotto le rampe sono stati divelti i blocchi in laterizio che rivestivano uno dei pilastri di sostegno e la cavità sembra essere utilizzata per nascondere sostanze stupefacenti e per rimuovere i dispositivi antitaccheggio dalla merce rubata, trovati in terra in grandi quantità.