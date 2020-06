Accademia dei folli, si riparte venerdì sera con un omaggio a B.B. King

Il racconto parte dall’adolescenza di Riley King, che attendeva con ansia la domenica per andare in chiesa e lasciarsi inebriare dalla magia dei canti e della chitarra del carismatico reverendo Fair, per arrivare al musicista che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo con la sua fedele Lucille, una chitarra Gibson ES-335 custom, vera e propria icona per tutti i cultori, già a partire dagli anni cinquanta.

La produzione artistica è la tela su cui si dipinge il ritratto: si parte dunque dalle canzoni per conoscerne l'autore, per osservarlo o, meglio, spiarlo; forse anche per reinterpretarlo reinventarlo, riscoprirlo. Qui assoluto protagonista è il Blues, le cui radici affondano nell’Africa perduta dei neri americani e costruiscono, sulle note della sua malinconia struggente, la speranza, la voglia di una vita migliore, l’aspirazione orgogliosamente individuale ad un rapporto consapevole con la realtà.

E il desiderio personale di una vita migliore è proprio ciò che spinge il giovane Riley B. King a lasciare le campagne del Mississippi, dov’era nato nel 1925, per tentare fortuna a Memphis come musicista. Grazie anche all'aiuto del cugino, il chitarrista country blues Bukka White, Riley B. King riesce a farsi strada, affina la sua tecnica e approda alla WDIA, una radio di Memphis in cui trasmette la sua musica dal vivo come disc-jockey. Alla radio King incomincia a usare il nome The Pepticon Boy, che più tardi diventerà The Beale Street Blues Boy. Il nome viene poi abbreviato in Blues Boy e, infine, più semplicemente in B.B.; B.B.King.