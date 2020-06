Sabato la festa della Consolata: niente processione, ma celebrazione in piazza e nel santuario

Sabato 20 giugno, come ogni anno, ricorre la festa della Consolata. Una festa diversa, in quanto non sarà possibile effettuare la processione in onore della Santa. Per questo motivo, le celebrazioni inizieranno con la novena giovedì 11 giugno e si concluderà alle 21.30 di sabato 20 giugno, con l’affidamento della Città alla B.V. Maria da parte dell’Arcivescovo di Torino, Mons. Cesare Nosiglia, alla presenza delle Autorità cittadine, sulla piazza antistante il Santuario.

Si potrà accedere sia nella piazza che nel Santuario solo indossando la mascherina e rispettando la distanza interpersonale stabilita di un metro. In particolare, dalle 8 alle 22.30 circa di sabato 20 giugno, sarà possibile accedere al Santuario e alla piazza della Consolata ove sarà collocata la Statua della Madonna, incolonnandosi in fila sulla via della Consolata o lato piazza Savoia (marciapiede lato Santuario) o lato corso Regina Margherita (sempre marciapiedi lato Santuario). Sarà vietato l’ingresso alla piazza della Consolata e al Santuario da vicolo della Consolata ang. via Santa Chiara e da via Maria Adelaide ang. via delle Orfane.