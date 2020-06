Come scegliere un buon monopattino e sfruttare il bonus bici elettrica

Da quanto sentiamo parlare della necessità di ridurre l’inquinamento nelle nostre città? Da quanto tempo sentiamo parlare di mobilità sostenibile?

Ormai da qualche anno c’è un nuovo mezzo che sta iniziando lentamente ma inesorabilmente a diffondersi nelle nostre città. Parliamo del monopattino elettrico.

Per potere scegliere un monopattino che è adatto alle nostre esigenze ci sono vari fattori da prendere in considerazione,ma sicuramente un ottimo monopattino che consigliamo di visionare è il segway Ninebot ES1 .



I vantaggi di avere un monopattino

Quest’ultimo ha indiscutibilmente molto vantaggi. Infatti soprattutto nelle città molto trafficate, è un mezzo leggero, con il quale ci si riesce a muovere agevolmente all’interno del traffico.

Inoltre è facilmente trasportabile con una tracolla e questo particolare non è da sottovalutare, in quanto ci permette di portarlo con noi anche quando ci spostiamo, in treno, da città a città.

A livello normativo una legge che ne ha regolato l’uso, è quella del primo gennaio 2020, che prevede che i monopattini debbano essere equiparati alle bici e che possono avere una potenza massima di 500 watt.

Altra cosa importante è che possono circolare nelle strade urbane( con limite di velocità di massimo 50 km) e in quelle interurbane,ma solo se provviste di pista ciclabile:invece i minorenni per guidarlo dovranno indossare casco protettivo.

Altro grande vantaggio è che lo potremo utilizzare anche per muoverci nelle aree pedonali, non superando però i 6 km orari







Le caratteristiche che deve avere un monopattino di alto livello







Quando parliamo di monopattini la prima cosa da guardare è se un mezzo omologato. Infatti l’omologazione ci permetterà di muoverci anche nelle strade urbane, in perfetta legalità e seguendo le regole che valgono per i mezzi 50 cc.

Considerando che parliamo di un mezzo elettrico la prima qualità fondamentale che deve avere è la batteria:inoltre dovrebbe avere una buona durata(la media è di 20 chilometri)e una buona tenuta nel tempo.

Altra caratteristica da tenere in considerazione è il peso dello stesso e la possibilità di trasportarlo, se e potremmo essere interessati anche alla sua velocità .

Molti esperti nel settore consigliano, in caso stiamo cercando uno per bambini, di comprare un monopattino a tre ruote: due saranno nella parte anteriore e una in quella posteriore.

Altra qualità super apprezzata saranno i freni. Infatti un mezzo con dei buoni freni ci permetterà di muoverci, nel traffico, nelle piste ciclabili, in maniera agevole e sicura.

Nella maggioranza dei modelli troveremo un freno per la ruota posteriore che si attiva con una leva sul manubrio, mentre quelli di maggiore qualità avranno freni a disco e infine bisognerà capire il budget che abbiamo a disposizione:i prezzi vanno da 200 a 1000 euro.

Bonus mobilità monopattini e bici elettriche

Mentre in questi mesi ci ritrovavamo nella tempesta del coronavirus il governo si è posto un problema importante:come evitare nel momento della prima graduale riapertura, assembramenti nei mezzi di trasporto pubblici, che avrebbero potevano provocare un nuovo rialzo della curva del contagio.

Grazie all’input Ministero dell’Ambiente e di quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Governo ha deciso, all’interno del Decreto Rilancio, di destinare 120 milioni di euro per progetti di mobilità sostenibile.

Una parte di queste risorse è stata destinata quindi a un interessante bonus che riguarda le bici elettriche, a pedalata assistita e anche i monopattini elettrici.

Chi decide di acquistare ad esempio un monopattino elettrico potrà ricevere fino al 60 per cento di sconto, con un massimo di 500 euro. Non vale per tutti, ma solo per i maggiorenni residenti nelle città metropolitane, province e capoluoghi di regione con minimo 50000 abitanti.

Non ci sono limiti di reddito e il bonus sarà Valido per i mezzi acquistati tra il 4 maggio e 31 dicembre, avendo quindi anche valore retroattivo.







Nella prima fase che va dal 4 maggio e che finirà nel momento in cui sarà attivata un’applicazione web dove richiedere il buono, il cliente comprerà a prezzo pieno e poi verrà risarcito,in seguito alla presentazione della fattura.

Dal momento che l’app sarà attivata, il cittadino inserirà i dati e il prezzo del mezzo che vuole acquistare, e si vedrà generato dalla piattaforma un bonus elettronico del 60 per cento, che presenterà direttamente al venditore:sarà questo ultimo che chiederà il rimborso allo Stato.