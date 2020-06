Fondazione Crt, semaforo verde al bilancio consuntivo 2019. "Contribuiamo alla ricostruzione del tessuto socio economico"

Una posizione finanziaria in netta crescita rispetto al 2018, con un avanzo di esercizio importante e un patrimonio netto piuttosto solido. Sono i confini all'interno del quale si muove il Bilancio Consuntivo 2019 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, approvato in via definitiva e all'unanimità dal Consiglio di Indirizzo. Gli importanti risultati ottenuti dall’attività di investimento, tra i migliori degli ultimi anni, hanno consentito alla Fondazione di registrare un’elevata performance di gestione. Tanto da arrivare a un patrimonio netto superiore a 2,25 miliardi di euro, un avanzo di esercizio di 86 milioni di euro e una posizione finanziaria netta pari a 417 milioni (in aumento del 65% sull'anno precedente.



Fieno in cascina dunque per affrontare un 2020 che come tutti sanno si è mostrato a livello globale come il più sfidante da molto tempo a questa parte. “Grazie alla virtuosa gestione patrimoniale e finanziaria, la Fondazione CRT è riuscita a reggere alla ‘tempesta’ che ha investito nei mesi scorsi i mercati", commenta il presidente di Fondazione Crt, Giovanni Quaglia.

"Ora possiamo contribuire - aggiunge il segretario generale, Massimo Lapucci - alla ricostruzione del tessuto socio-economico del territorio, guardando a modelli di sviluppo più sostenibili dopo la più grave crisi degli ultimi decenni”.