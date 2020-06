Le aziende piemontesi che puntano all'export trovano un nuovo alleato: è Alibaba

La vetrina digitale come risorsa da sfruttare: è una delle lezioni che l'economia ha appreso dalla pandemia di Coronavirus. E che ora prova a mandare a memoria. Uno dei tentativi - a livello piemontese e con presenze anche della valle d'Aosta - coinvolge 30 aziende che proveranno a crescere nel commercio elettronico grazie a una piattaforma leader come Alibaba.com.



Il progetto è sostenuto da tutte le Camere di commercio piemontesi e dalla Chambre Valdôtaine (con il coordinamento di Unioncamere Piemonte) oltre che da UniCredit ed è stato presentato oggi in occasione del webinar online che ha visto la partecipazione di oltre 120 aziende collegate. L’e-commerce, sia B2C che B2B, sta assumendo una rilevanza strategica e il progetto si inserisce in questo contesto offrendo alle società selezionate l’opportunità di essere presenti con una vetrina e-commerce B2B dedicata e di entrare in contatto con numerosi player internazionali.

Il progetto, gestito da Ceipiemonte, è finalizzato a promuovere e accompagnare gratuitamente, per un anno, una selezione di 30 aziende con sede o almeno un’unità operativa sul territorio piemontese o valdostano, attive nei settori agroalimentare, sistema casa (arredo, design, complementi d’arredo, casalinghi, tessile arredo), moda (abbigliamento e accessori), gioielleria e fashion jewellery, salute e benessere. Requisiti indispensabili per partecipare sono almeno il 20% di fatturato export, una struttura commerciale in grado di gestire le richieste provenienti dai potenziali buyer, la conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, di almeno una seconda lingua straniera.

Far parte del progetto significa poter accedere a un pacchetto completo di servizi finalizzati ad aiutare le aziende a posizionarsi in maniera strategica sulla Alibaba.com: un ciclo di momenti formativi per approfondire tematiche commerciali, fiscali e doganali, comunicazione e corporate image, tecniche di presentazione efficace; accompagnamento per il posizionamento dei propri prodotti sulla piattaforma; assistenza gratuita su quesiti di natura legale, fiscale, doganale.

Le aziende selezionate potranno accedere alla piattaforma con il profilo Gold Supplier, il più alto livello di membership di Alibaba.com che consente di massimizzare la propria esposizione e le opportunità di business attraverso alcune funzioni chiave quali priority ranking, product showcase, accesso esclusivo alle informazioni di contatto degli acquirenti.