Città della salute, in piazza Castello protestano i lavoratori delle pulizie e della logistica

Tornano in piazza domani, venerdì 19 giugno dalle 10 alle 12 i lavoratori di pulizie e logistica che per Dussmann prestano servizio presso Città della Salute. La manifestazione è prevista - come ormai consolidata abitudine - in piazza Castello.

Il 4 giugno scorso si è tenuto l'incontro in modalità telematica con la Prefettura per la procedura di raffreddamento prevista dalla legge e attivata dalle Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil di Torino nei confronti della Società Dussmann Service, appaltatrice dei servizi di pulizia e logistica della Città della salute e dell'ASL TO 1. L'incontro ha registrato però un mancato accordo.