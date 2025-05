Il nuovo 'collocamento' all'Informagiovani e la riqualificazione di via Prali: come cambia Nichelino

Nichelino cambia volto. Da ieri, lunedì 12 maggio, due giorni al mese, il Centro per l’Impiego diventa operativo presso l’InformaGiovani. "Un punto di svolta. Non solo per la presa in carico delle offerte di lavoro, ma soprattutto per avviare percorsi di formazione attiva nella ricerca del lavoro, progettualità specifiche legate alle esigenze del nostro territorio e nuove risposte alle fragilità sociali", ha spiegato l'assessore al Lavoro Fiodor Verzola.

Verzola: "Una impresa formativa per Nichelino"