Collegno, Grugliasco, Druento e San Gillio uniti per un piano "In Comune"

Lavorare insieme per un bene comune, collaborando per migliorare le proprie città. È quanto hanno deciso Collegno, Grugliasco, San Gillio e Druento, che hanno scelto di unirsi sotto un nuovo accordo per lavorare insieme sui temi della progettazione, della formazione, degli acquisti e della comunicazione.



"Stiamo facendo un cosa importante, ma che i cittadini si aspettano. Si aspettano che noi siamo in grado di cooperare per migliorare i servizi e sostenere l'economia - ha dichiarato il sindaco di Grugliasco Roberto Montà -. Credo che questa forma di cooperazione ci consenta di provare a pensare a una erogazione dei servizi non sul nostro micro. Abbiamo la necessità di risparmiare e ottimizzare. Possiamo così anche lavorare sull'innovazione e lo sviluppo dei servizi, per andare incontro alle esigenze, che in qualche modo sono cambiate. Oggi questo documento apre a un percorso che noi vogliamo condividere con le nostre giunte, ma anche con i consigli comunali. Oggi iniziamo un lavoro che speriamo diventi un patrimonio condiviso. Stiamo costruendo un progetto che sarà una grande opportunità di sviluppo".