I Radicali incontrano Torino per le amministrative 2021 con gli Speakers corner: "Il Pd deve smussare certe arroganze"

Speakers corner itineranti dei Radicali per raccogliere spunti ed idee nelle periferie di Torino, in vista delle elezioni del 2021. Il partito di Emma Bonino sceglie uno strumento politico, tipicamente anglosassone, per iniziare il percorso per le amministrative del prossimo anno.

Il primo appuntamento, come spiega la coordinatrice dell'Associazione radicale Patrizia De Grazia, sarà domani alle 11.30 all'angolo tra via Garibaldi e via San Dalmazzo. "Noi illustreremo- ha spiegato - le nostre proposte, poi daremo la parola alle persone: metteremo a disposizione anche dei pannelli dove potranno essere lasciati biglietti con spunti. Invitiamo tutti i partiti politici, anche chi non è d'accordo con noi, a venirsi a confrontare".