Come il commercialista può supportare la ripresa delle attività

In seguito al propagarsi della pandemia di COVID-19, stiamo vivendo un momento di grande incertezza. Sicuramente si tratta della crisi economica più grave di questo secolo, superiore alla depressione del 2008, anche se non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze.

Ma non è tutto perduto: nei momenti drammatici, legati a eventi sociopolitici o catastrofi, l’Italia ha dimostrato sempre di avere grande tempra.

Ecco come è possibile ripartire, grazie alla voglia di rimettersi in gioco e al sostegno di un commercialista capace.

Ripresa delle attività: come funziona

Nel giro di pochi mesi abbiamo visto l’Oriente, poi l’Italia, l’Europa e il resto del mondo cercare di reagire a una situazione difficile da prevedere e da gestire. Abbiamo sentito tante proposte, abbiamo visto mettere in campo diverse azioni per arginare prima di tutto la diffusione del Coronavirus e poi sorgere un naturale pessimismo.

Ora che cautamente stiamo ricominciando a vivere, è il momento della ripresa delle attività, con tutte le cautele del caso.

Lo shock all’intero sistema economico italiano e mondiale è in corso: da questo momento in avanti è ora di mettersi in gioco. Le priorità da affrontare sono:

il calo della domanda estera e degli investimenti da fuori confine;

la chiusura di quelle attività che non hanno retto alla chiusura prolungata, come ristoranti, bar e strutture legate al settore turistico;

la gestione delle nuove misure per il distanziamento sociale;

un generale cambiamento delle richieste dei consumatori, che si stanno rivolgendo maggiormente all’online e ai negozi di quartiere.

L’Italia ha sempre dimostrato spirito di adattamento, ma oggi più che mai deve capire i suoi punti di forza. Per molti versi, questa crisi potrebbe rappresentare un’opportunità per tanti che ancora non avevano trovato il coraggio di mettersi in proprio.

La scelta obbligata dello smart working, ad esempio, potrebbe facilitare nuove forme di impresa. Ciò, unito agli sgravi fiscali in arrivo, potrebbe essere la spinta decisiva per diventare imprenditori o rilanciare la propria attività.

A tal proposito, ecco le qualità che ogni imprenditore o libero professionista dovrebbe dimostrare durante la ripresa:

Voglia di fare: uno dei maggiori fattori per ottenere qualsiasi tipo di successo è semplicemente il fatto di crederci fortemente. Se non vuoi qualcosa veramente, le possibilità di ottenerlo sono piuttosto scarse.

Lavorare in modo intelligente: assicurati che tutto il tuo tempo dedicato al lavoro sia diretto verso attività che offrono il massimo ritorno di investimento in base ai tuoi sforzi. Lavorare sodo e in modo intelligente ti rende il meglio del meglio negli affari o in qualsiasi altro campo della vita.

Etica del lavoro: se ci pensi, quando si tratta di ottenere o raggiungere qualcosa, non si ha davvero alcun controllo su molti dei fattori chiave. Ciò che è sotto il tuo controllo sono le tue azioni e quanto duramente lavori per realizzare quella cosa. Più ti concentri sul lavoro, meno devi preoccuparti della fortuna. Allo stesso tempo, ricorda che il duro lavoro non è sufficiente per garantire il successo. È il minimo indispensabile. Hai ancora bisogno di lavorare nella giusta direzione e nel modo giusto, ed è qui che entra in gioco il commercialista.

Perché un buon commercialista può fare la differenza

In un momento così delicato, farsi assistere da un esperto contabile competente e aggiornato è sicuramente la decisione migliore da prendere.

Gli ultimi sviluppi e le novità sono all’ordine del giorno: soprattutto se non hai esperienza nel campo della fiscalità, rischi di perdere occasioni perfette per lanciarti o rilanciarti professionalmente durante la ripresa delle attività.

Dal momento che è difficile valutare quanto durerà questa pandemia, è importante essere preparati per tutti gli scenari.

Se lo consideriamo un problema di 3 mesi, può essere d'aiuto arrestare immediatamente le spese variabili come marketing, materiali e così via. Tuttavia, se la crisi continua da 9 mesi a un anno, gli imprenditori dovranno riconfigurare la propria strategia aziendale per ridurre le spese variabili e fisse.

Diversamente, in alcuni casi potrebbe essere utile pensare in grande e ripensare la propria formula societaria.

Un buon commercialista può suggerirti un eventuale cambio di ragione sociale oppure un regime fiscale più conveniente.

Molto importante anche l’attenzione all’uscita di bandi pubblici, di finanziamenti a fondo perduto o agevolazioni fiscali, come il bonus “Donne in Campo” , che permetteranno alle imprese di partire o ripartire entrando in possesso di liquidità nel breve periodo.

Per trovare un commercialista che sappia assisterti al meglio, ti consigliamo di confrontare le tariffe e i servizi.

In questo momento è in ascesa il trend di scegliere servizi al 100% online, disponibile quando vuoi, senza bisogno di uscire di casa. Nell’area di Torino sta riscuotendo sempre maggior interesse il servizio proposto dal Servizio Contabile Italiano .

Trova la persona giusta per te e rimettiti in gioco durante la ripresa delle attività: nuove occasioni ti aspettano, basta un po’ di coraggio, preparazione e sostegno professionale.