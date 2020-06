6 Sorprendenti proprietà salutari del sesso

Il sesso non è solo piacevole, ma fa anche bene alla salute. Fare l'amore fa bene, e fare l'amore regolarmente fa ancora meglio. Ci sono diversi benefici nell'avere rapporti sessuali, a partire dalla riduzione del rischio di infarti, alla prevenzione del cancro.

Ecco alcuni vantaggi del divertimento sotto le lenzuola.

1. Rafforza le difese immunitare

Se sei sessualmente attivo, prenderai meno giorni di malattia. Questo perché le persone che hanno rapporti sessuali regolari, hanno livelli elevati di ciò che è in grado di difendere il corpo da virus o germi. Tuttavia, ciò non significa che devi smettere di fare le cose che aiutano il sistema immunitario. Quindi, continua a mangiare bene, dormire abbastanza, rimani attivo e usa il preservativo se non vuoi sviluppare una MST.

2. Allevia il dolore

La stimolazione sessuale o l'orgasmo terranno a bada i tuoi dolori. Dunque, per coloro che non hanno un partner e nessun piano per il fine settimana, prendersi una pausa per un weekend a Torino, per stare insieme a escort attraenti durante incontri piacevoli lasciando che il sesso allevi il dolore, sarebbe un’ottima idea.

L'orgasmo, così come il sesso, può aumentare la soglia del dolore. Quando hai un orgasmo, il tuo corpo rilascia ormoni che bloccano le sensazioni di dolore. Alcune donne affermano che autostimolarsi con la masturbazione può ridurre i sintomi di artrite, crampi mestruali e mal di testa.

3. Migliora il controllo della vescica nelle donne

Circa il 30% delle donne sviluppa incontinenza urinaria ad un certo punto della vita. Tuttavia, il sesso lavora sulle pareti del muscolo pelvico, aiutandole a tonificarsi e rafforzarsi. Avere un orgasmo stimolerà gli stessi muscoli che le femmine usano durante gli esercizi di Kegel. Con muscoli pelvici più forti, avrai un rischio ridotto di perdite di urina e incidenti di questo genere.

4. Abbassa la pressione sanguigna

Se soffri di ipertensione, il sesso può aiutare ad abbassarla. Gli studi hanno dimostrato che esiste un legame tra i rapporti e la bassa pressione sanguigna. Questa è una buona notizia per le persone che sono alla ricerca di un'alternativa semplice ai farmaci e ai cambiamenti di stile di vita per abbassare la pressione sanguigna . Ovviamente il sesso non può sostituire i farmaci per il controllo di questa, ma può essere una buona aggiunta.

5. Migliora la tua libido

Uno dei migliori modi per migliorare la tua libido, è fare sesso. Fare sesso può aumentare il tuo desiderio. Nel caso in cui secchezza e dolori vaginali lo rendano un'attività impegnativa per alcune donne, avere rapporti sessuali, tuttavia, aiuterà a combattere il problema. Il sesso favorisce la lubrificazione della vagina e agevola il flusso sanguigno. Infatti può migliorare l'elasticità dei tessuti. Tutto ciò contribuisce a un aumento della libido.

6. Aiuta a dormire meglio

Fare sesso ti aiuterà a dormire meglio poiché l'orgasmo può scatenare il rilascio di prolattina, l'ormone che ti aiuta a dormire. Favorisce la sensazione di sonnolenza e relax.

Ecco le sei sorprendenti proprità che probabilmente non conoscevi dei rapporti sessuali.