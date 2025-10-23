Torino, delegazione saudita in cerca di eccellenze tecnologiche: Il tour prevede tappe anche a Roma , Milano, Bologna e Chieti

Una settimana di intensi incontri per una delegazione saudita di alto profilo, composta dagli uomini d'affari Nasser bin Saeed Al-Hajri e Saudi Al-Futaih, in visita ufficiale in Italia con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche e tecnologiche tra i due Paesi e attrarre in Arabia Saudita le principali aziende italiane operanti nei settori legati all’AI, dell’industria, degli investimenti e delle tecnologie avanzate, nel quadro della Vision 2030 del Regno, che punta a costruire un’economia basata sull’innovazione e sulla conoscenza.

Il programma, che prevede un tour dal 23 al 29 ottobre (il 23 a Roma, il 24 a Chieti, il 25 a Bologna, il 26 e 27 a Torino, il 28 e 29 a Milano), prevede una serie di incontri e riunioni con enti istituzionali e rappresentanti del settore privato, al fine di esplorare opportunità di cooperazione, trasferimento di know-how in ambito tecnologico e industriale, e lo sviluppo di progetti congiunti tra Arabia Saudita e Italia.

Questa iniziativa si inserisce nella strategia nazionale saudita per la trasformazione digitale e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di costruire un ambiente innovativo capace di attrarre investimenti esteri e promuovere il contenuto locale nelle tecnologie moderne e nell’industria intelligente.

L’organizzazione e la gestione della missione sono curate da Jusur International for Public Relations and International Marketing, partner saudita-italiano con forti relazioni a livello internazionale, sotto la direzione del referente Khaled Safran, che coordina gli incontri con le istituzioni e le camere di commercio e le realtà tecnologiche italiane, facilitando l’accesso alle principali aziende europee attive nei settori dell’AI e delle tecnologie industriali avanzate.

Nasser Al-Hajri ha dichiarato che questa visita rappresenta «un passo strategico verso la costruzione di alleanze di alto livello con istituzioni leader nel campo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie del futuro - sottolineando come -, l’Arabia Saudita stia avanzando rapidamente per affermarsi come centro regionale per l’innovazione e lo sviluppo industriale e tecnologico in Medio Oriente».

Da parte sua, Saudi Al-Futaih ha evidenziato che gli incontri previsti con le controparti italiane si concentreranno sulla «definizione di programmi di cooperazione e investimenti congiunti, mirati al trasferimento di conoscenze, all’empowerment dei talenti sauditi e all’attrazione di capitali europei verso il promettente mercato saudita».

Questa visita si inserisce nel contesto dei progetti strutturati dall’Arabia Saudita per rafforzare la propria presenza sulla scena internazionale nei settori dell’intelligenza artificiale, delle tecnologie digitali e dell’industria avanzata, ampliando la rete di partenariati strategici con i Paesi europei leader nell’innovazione e nella produzione tecnologica avanzata.