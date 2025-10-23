A Nichelino si rinnova e diventa più green il supermercato Coop di piazza Aldo Moro

Una novità attesa e piacevole. Da oggi, giovedì 23 ottobre, riapre al pubblico il supermercato Coop di Nichelino, situato all’interno del centro commerciale “Il Castello” di piazza Aldo Moro 50, con un aspetto completamente rinnovato e una nuova organizzazione degli spazi che rende l’esperienza di spesa ancora più comoda, moderna e funzionale.

Il punto vendita continuerà ad osservare gli orari di apertura abituali: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30; il venerdì e il sabato orario continuato dalle 8.30 alle 19.30; domenica chiuso, ad eccezione di domenica 26 ottobre, quando il punto vendita sarà aperto la mattina per festeggiare la riapertura.

Tutte le novità del punto vendita

Il negozio di 1500 metri quadrati aperto nel 1989 e oggetto di una prima ristrutturazione nel 2007, al quale oggi si riferiscono oltre 4 mila soci della Cooperativa, è stato oggetto di un investimento economico di 1 milione e 425 mila euro. L’intervento ha permesso di aggiornare il format del punto vendita allineandolo agli standard attualmente applicati nella rete supermercati di Nova Coop. Al taglio del nastro, in rappresentanza dell'amministrazione, il presidente del Consiglio comunale Raffaele Riontino e l'assessore al Commercio Giorgia Ruggiero.

Il rinnovamento ha interessato il layout complessivo del supermercato, con modifiche che hanno valorizzato in particolare l’area dei freschi e freschissimi. A questa prima zona del percorso di spesa, che comprende anche i banchi serviti, è stata affiancata una sezione surgelati completamente ridisegnata, con impianti frigo di nuova generazione per migliorare le prestazioni energetiche. Anche la sezione dei banchi serviti è stata adeguata al nuovo format, con una completa integrazione della linea Gastronomia e Carni e con la dotazione al reparto Pescheria di un impianto di produzione del ghiaccio con caduta dall’alto, che rende più agevole agli operatori il lavoro quotidiano di preparazione del banco.

Prodotti del territorio e segnaletica digitale

All’interno del negozio i clienti troveranno confermato l’assortimento abituale e una novità legata ai prodotti del territorio: arriva anche a Nichelino “Il Buono del Piemonte”, la selezione di eccellenze gastronomiche realizzate da produttori locali che collaborano con Nova Coop, raggruppate ed esposte su corner dedicati per migliorarne la visibilità a scaffale. L’iniziativa valorizza le produzioni agroalimentari a filiera corta, che si distinguono per qualità e sostenibilità e caratteristiche organolettiche.

Tra i nuovi servizi disponibili, si trovano una segnaletica digitale interna al punto vendita, potenziata per comunicare informazioni di servizio, novità e promozioni riducendo l’uso della carta, e una maggiore attenzione agli amici animali: all’esterno del punto vendita saranno infatti disponibili carrelli predisposti per il trasporto di cani di piccola taglia.

Rimanendo negli spazi esterni, Nova Coop è intervenuta anche sul parcheggio privato che affaccia su via Carlo Casalegno, sostituendo tutti i corpi illuminanti con luci a led – per un’illuminazione migliore e meno energivora – e rifacendo la segnaletica orizzontale. In prossimità dell’ingresso sono ora posizionati due parcheggi rosa riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini di età inferiore ai due anni.

Le iniziative in programma

"Con il rinnovamento del supermercato di Nichelino prosegue il nostro impegno nel rendere i punti vendita Coop sempre più moderni, sostenibili e vicini ai bisogni dei soci e dei clienti – dichiara Fabio Lischetti, Direttore Vendite di Nova Coop. – L’adeguamento al nuovo format ci permette di offrire un’esperienza di spesa più semplice e funzionale, valorizzando al tempo stesso i prodotti del territorio e le soluzioni che riducono l’impatto ambientale. Un investimento che guarda al futuro, senza perdere di vista la qualità e la convenienza che da sempre caratterizzano l’insegna Coop".

Per celebrare la riapertura, Nova Coop proporrà nei primi giorni alcune attività dedicate in particolare ai più piccoli. Giovedì 23 ottobre sarà presente il carrello dello zucchero filato, venerdì 24 un caricaturista per realizzare ritratti gratuiti, sabato 25 il truccabimbi e un’attività itinerante di sculture con i palloncini. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 15.00 alle 18.30.