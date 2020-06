Mirafiori Motor Village: usato, cash 4 car e dirette Facebook per la nuova mobilità

Il COVID-19 ha cambiato il concetto di mobilità e spinto il mondo dell’auto a ripensare in parte le proprie strategie. Dopo la chiusura forzata durante il lockdown, l’automotive torinese mostra segni di ripresa che passano anche attraverso il mercato dell’usato ed è proprio il Mirafiori Motor Village, il dealer ufficiale del Gruppo FCA, a lanciare una strategia che punta molto sull’usato ed è destinata a cambiare almeno in parte le regole del mercato.



La più grande novità è il lancio di un nuovo servizio – Cash 4 Car – che prevede la possibilità di permutare la propria vettura con un usato scelto tra gli oltre 700 disponibili e ricevere direttamente sul proprio conto corrente il valore della vettura permutata: un aiuto importante per chi ha bisogno di liquidità in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando.