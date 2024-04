“Alta tensione” in Vanchiglietta: danni a illuminazione, caldaie, ascensori ed elettrodomestici

“Alta tensione” in Vanchiglietta: fosse un thriller verrebbe da intitolarlo così, ma in questo caso,non si tratta di un fatto di cronaca nera. A preoccupare i cittadini, infatti, ci sono problemi ad apparecchiature elettriche private e condominiali per cause ancora ignote.



I danni

Sono state molte, negli ultimi giorni, le segnalazioni da parte di residenti – specialmente nella zona di corso Cadore, via Oropa e via Oslavia – riguardo ai danni subiti da impianti di illuminazione, caldaie, ascensori ed elettrodomestici come frigoriferi, condizionatori, computer, modem, decoder per la pay tv, macchinette del caffè, forni a microonde: “Qui ci sono stati molti elettrodomestici brucati: qualcuno ha avuto in casa spiacevoli conseguenze per la tensione dell'energia elettrica?” si chiede un'utente di Facebook sul gruppo “Sei di Vanchiglietta se...” dove si sono concentrate molte lamentale. “Purtroppo abbiamo sentito degli scoppi in casa e sono partiti il microonde, la macchinetta del caffè, il boiler, si sono salvati il frigo e la lavatrice per fortuna” dice un'altra.



L'ipotesi

In attesa di avere delle risposte, c'è chi ha provato a formulare delle ipotesi: “Penso – si legge in un commento – sia causa di un sovraccarico di corrente: un disastro”. Nel frattempo, c'è chi invoca un'azione comune per la richiesta di risarcimento danni.