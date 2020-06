Con lo slogan "RiparTiAmo!" al via a Nichelino i Centri Estivi 2020

Al via i Centri estivi 2020 per bambini e ragazzi di Nichelino dai 6 ai 14 anni presso i complessi sportivi comunali. È possibile iscriversi entro il 3 luglio, salvo eventuali successive disponibilità di posti.

“In questa fase in cui è necessario tornare a promuovere i servizi educativi rivolti alla socializzazione, l’amministrazione comunale è pronta a rimettere a disposizione della città le proprie strutture. E’ una risposta a tutte quelle famiglie che riprendendo l’attività lavorativa necessitano di un servizio così importante, che si è caratterizzato negli anni per avere un profilo elevato. Da parte dell’amministrazione comunale un sincero augurio di buona estate alle famiglie, in particolare ai più piccoli”, ha dichiarato il sindaco Giampiero Tolardo.

Sarà un’estate all’insegna del divertimento in sicurezza, con il patrocinio e il sostegno comunale con agevolazioni comunali alle famiglie (attraverso un contributo agli organizzatori) secondo le Fasce ISEE. I centri estivi, convenzionati con il Comune e con il supporto dell’Assessorato allo Sport, sono tre.

“Estate in Sport 2020” al Complesso calcistico comunale “Gaetano Scirea” di via Berlinguer, 40.Organizzato da A.s.d. Onnisport Club in collaborazione con A.s.d. G.S. Sangone.Si tiene dal 15 giugno al 31 luglio.Per info e iscrizioni: Segreteria tel. 011.6280203 (dal lun. al ven. dalle 16.30alle 19.30), e-mail eventionnisport@gmail.com, cell. 349 8534824, 340 1567284, 329 1583434.

“SUMMER VILLAGE” 23ma Edizione al Complesso calcistico comunale “Giorgio Ferrini” di via Prunotto, 17.Organizzato da A.s.d. Nichelino HesperiaSi tiene dal 22 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre.Per info e iscrizioni: consultare il sito www. nichelinohesperia.it – Segreteria tel. 011.621955 cell. 328 8982085 (dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.30)

“SUMMER VILLAGE – POOL EDITION” I Edizione alla Piscina comunale di via Vittime diCernobyl, 32.Organizzato da S.c.s.d. Centro Nuoto Nichelino e A.s.d. Nichelino Hesperia. Si tiene dal 29 giugno al 7agosto e dal 17 agosto al 4 settembrePer info e iscrizioni: consultare il sito www.centronuotonichelino e il sito www. nichelinohesperia.it – tel. 011.621955 cell. 328 8982085 (dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.30).