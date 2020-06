Giovani imprenditori Confindustria: nella squadra di Di Stefano c'è il torinese Marangione

Marangione è CEO di Maider Holding, company di famiglia attiva, per tramite delle varie partecipate, nell’industrial packaging (Maider NCG), nel real estate, nel private equity e nel venture capital. E' vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino e socio del Club degli Investitori di Torino. Si è laureato in Business Administration presso la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino e ha trascorso un periodo di formazione anche presso la University of Brighton. Maider NCG è stata fondata dalla mamma di Andrea nel febbraio del 1990 per sviluppare il business del ricondizionamento di contenitori industriali. Maider è stata il primo esempio di economia circolare nel settore dell’industrial packaging in Italia e in Europa.