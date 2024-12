Nichelino, musica e solidarietà la sera del 20 dicembre al teatro Superga

Musica e solidarietà spesso vanno a braccetto e sarà così anche a Nichelino venerdì prossimo. Il 20 dicembre, infatti, al teatro Superga è in programma il concento di Natale dei Free Voices Gospel Choir, che servirà ad aiutare i piccoli bielorussi e ucraini ospitati dall'associazione San Matteo Onlus.

Note di solidarietà al Superga

Prima di tutto sarà un grande e coinvolgente evento, con più di 50 elementi diretti dalla bravissima Laura Robuschi, che sapranno creare una stupenda atmosfera a pochi giorni dalla festa più amata. “Tante voci, ognuna diversa come diverse sono le esperienze, la storia e il sentimento religioso di ciascuno dei coristi, eppure un unico canto animato dalla passione comune per un modo di fare musica che vuole essere in primo luogo messaggio di fede e di speranza”, spiegano dalla formazione nata quasi trent'anni fa a Beinasco.

I bambini bielorussi e ucraini

La serata del 20 dicembre poi servirà ad aiutare la San Matteo a coprire i costi per il soggiorno dei bambini bielorussi e ucraini in Italia e per i progetti di cura e accompagnamento dei piccoli che abitano vicino a Chernobyl, la città tristemente passata alla storia per il disastro nucleare del 1986.

Il contributo per il concerto solidale è di 15 euro. Le prenotazioni sono possibili fino ad esaurimento posti al numero 347.3728841.