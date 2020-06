Vivere en plein air: sette consigli per arredare il giardino

L'estate è ormai alle porte e, come ogni anno, si fa sentire la voglia di trascorrere qualche ora di relax nel proprio giardino, circondati dal verde. Se non avete ancora pensato a come attrezzare il vostro spazio esterno, in questo post vi proponiamo otto idee da cui prendere spunto per trasformare l'outdoor in un’estensione della casa dove vivere per qualche mese o anche tutto l’anno.





1. Un divano su cui sdraiarsi





Di soluzioni per abbellire gli spazi esterni ce ne sono tante, ma se volete trasformare il vostro giardino o il terrazzo in un'oasi di pace e benessere, sicuramente non potete fare a meno di un comodo divano.





Ideale per prendere il sole, ma anche per conferire movimento e originalità all’ambiente, può essere abbinato ad altri complementi, come poltrone, chaise longue e sdrai, per rendere lo spazio accogliente e ricercato.





In base alla metratura disponibile, si può optare per un modello più intimo e raccolto da posizionare in un angolo riservato per godere di una maggiore privacy, oppure su un patio vicino all'abitazione per stare al riparo dal sole e godersi il panorama offerto da quella postazione.





2. Un angolo di convivialità





Che sia piccolo o grande, lo spazio outdoor è il luogo ideale dove fare colazione, creare una postazione di lavoro open air e organizzare banchetti con amici e parenti. Per organizzare la zona al meglio è necessario disporre di un tavolo da esterno con delle sedie, le cui dimensioni andranno scelte in base allo spazio disponibile e al numero di persone che dovrà ospitare.





Sul fronte dei materiali, in vendita si possono trovare modelli di ogni tipologia - in teak, legno, acciaio, plastica e via dicendo - purché adatti per l’esterno e capaci di sopportare al meglio l'azione agli agenti atmosferici.





3. Al riparo dal sole





Resistenti e durevoli, gli ombrelloni da giardino sono la soluzione ideale per creare una zona d’ombra sul balcone, in terrazza o nel giardino. I modelli di ultima generazione, oltre a essere molto pratici da aprire e chiudere, si possono inclinare a piacimento per dirigere l'ombra dove necessario e, a fronte di una buona qualità costruttiva, non risultano eccessivamente costosi.





Se invece non avete problemi di budget, potete optare in alternativa per un gazebo in legno o in ferro, magari preferendo un modello richiudibile da riporre comodamente in garage o nella rimessa durante l’inverno per conservarlo al riparo dalle intemperie.





4. Un pisolino sull'amaca





Un accessorio davvero utile e versatile per quanti amano trascorrere il proprio tempo libero all’aperto in un clima di assoluto relax è sicuramente l'amaca. Facile da adattare a qualsiasi stile di arredamento, si monta agevolmente e risulta comoda da trasportare in campeggio o in vacanza grazie al suo ingombro ridotto quando è chiusa.





Anche in questo caso, la spesa da sostenere non alleggerirà troppo le vostre finanze, visto che in commercio è possibile trovare degli ottimi modelli a un prezzo davvero irrisorio, alcuni dei quali sono stati recensiti dal nostro team di esperti in questo articolo .





5. Uno spazio ricreativo





Se avete la fortuna di avere uno spazio outdoor particolarmente ampio, per renderlo funzionale e accogliente una buona soluzione potrebbe essere quella di creare delle aree separate, ognuna destinata a una specifica attività.





Potreste, per esempio, realizzare una zona dedicata ai bambini dove posizionare giochi e altalene per farli giocare all'aperto in compagnia dei loro amichetti, così che non trascorrano troppo tempo in casa davanti alla tv o ai videogiochi; oppure attrezzare un'area con ghiaia e piante ornamentali per dare un tocco zen al vostro giardino, separandola magari dalle altre zone con vasi e staccionate.





6. Piante e fiori





L’unico elemento che non deve assolutamente mancare in un giardino o sul terrazzo è la natura; quindi, fate largo a piante e fiori per creare una tipica atmosfera campagnola. Se poi lo spazio disponibile lo consente, aggiungete qualche albero ad alto fusto, come l'acero, la betulla o il salice, per godere di maggiore privacy e tenere lontani gli sguardi indiscreti dei vicini.





A ogni modo, ricordate che lo spazio esterno - piccolo o grande che sia - non deve mai essere trascurato o trattato con superficialità, quindi è bene mantenerlo sempre in perfetto ordine falciando l'erba e potando siepi e piante quando necessario per non trasmettere quel senso di incuria e sciatteria che non piace a nessuno.





7. Una piscina gonfiabile





Per quanto l'estate porti con sé la voglia di trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta per godersi il sole che è mancato durante i mesi invernali, ha anche i suoi difetti. Stare per troppo tempo in giardino quando la temperatura è particolarmente alta può diventare sfiancante; quindi, meglio non farsi cogliere impreparati e installare una bella piscina fuori terra dove sguazzare e divertirsi in compagnia per avere un po' di sollievo dalla calura estiva.





Il principale vantaggio di questi prodotti è che non necessitano di scavi o permessi per essere installati; pertanto, potrete rinfrescarvi durante le ore più calde della giornata sostenendo un investimento di modesta entità.