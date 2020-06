Grugliasco, sciopero dei dipendenti del supermercato Carrefour a Le Gru: "Manca l'aria condizionata"

Una protesta - nei limiti imposti dalla sicurezza - iniziata questa mattina alle 5.30. Sono i lavoratori del Carrefour di Grugliasco, uno dei supermercati tra i più grossi del Piemonte, che si trova all'interno del centro commerciale di Le Gru. Circa 310 i lavoratori, ma non mancano le lamentele.

"A tutti i dipendenti è imposto l'uso della mascherina e della visiera - dice Luca Sanna, di Uiltucs - ma in questo momento all'interno del supermercato non c'è l'aria condizionata e lavorare in queste condizioni è complicato. Solo nell'ultima settimana si sono registrati tre malori".

Al primo turno sarebbero entrate alcune decine di lavoratori. Altri sono rimasti fuori in presidio. "Ma ci sono anche lamentele legate all'uso della cassa integrazione, alla sua gestione complessiva e all'approvazione delle ferie, programmate a gennaio ma ancora non confermate. Ma anche gli orari di lavoro vengono comunicati all'ultimo momento, a volte dal sabato al lunedì", conclude Sanna. "Ecco perché i lavoratori sono stufi e hanno deciso di protestare".