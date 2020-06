Volontari protezione civile di Torino, Fassero riconfermato presidente

Il 27 giugno hanno avuto luogo presso la sede di Druento del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Torino, le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo composto dai rappresentanti delle 13 Aree Territoriali di Torino e provincia.

A chiusura delle votazioni sono stati riconfermati il Presidente uscente Marco Fassero, il Vice Presidente Leonardo Capuano, i Revisori dei Conti ed i Probiviri, mentre sul fronte del Consiglio Direttivo sono stati nominati due nuovi consiglieri, Massimo Savio che sostituisce Marco Varvelli per l’Area Territoriale di Torino e Luca Cattaneo che sostituisce Vincenzo Martino per l’Aera Territoriale di Cuorgnè.

Il Presidente Marco Fassero ha dichiarato: “Desidero ringraziare tutti i consiglieri per quanto avete fatto in questi quattro anni di lavoro dove abbiamo continuato a costruire e migliorare la nostra struttura di Protezione Civile; desidero inoltre ringraziare tutti voi per la fiducia che mi avete concesso e per la mia riconferma e del nostro Vice Presidente Leonardo Capuano abbiamo davanti quattro anni di nuove sfide. Desidero ringraziare i Consiglieri Marco Varvelli e Vincenzo Martino per il lavoro che hanno svolto in questo quadriennio al mio fianco e dare il benvenuto ed augurio di buon lavoro per i nuovi consiglieri Massimo Savio e Luca Cattaneo”.

A seguito delle elezioni del nuovo Direttivo, sono state fatte le elezioni per la nomina dei cinque consiglieri che siederanno, per il Coordinamento Territoriale di Torino, all’interno del Consiglio Direttivo del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile, a cui il Presidente Fassero ha fatto gli auguri di buon lavoro.