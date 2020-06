A Nichelino un nuovo sito di stoccaggio alimentare: in arrivo 200 posti di lavoro

A Nichelino sorgerà un nuovo sito di stoccaggio e gestione logistica del settore alimentare.

La COSPE srl, che ha acquistato dal Gruppo Finpiemonte Partecipazioni Spa un terreno da 41 mila metri quadrati nel comune della cintura torinese, nei prossimi mesi costruirà un complesso destinato ad un top player della distribuzione del food. Un insediamento che porterà all’assunzione di almeno 200 addetti

“In un momento che presenta criticità come quello attuale, - commentano gli assessori regionali al Bilancio e alle Partecipate, Andrea Tronzano e Fabrizio Ricca - risultati come questo servono a fare ben sperare per il futuro. Se il tessuto economico piemontese lavora in sinergia, potrà uscire da questa situazione”.

Ieri si è inoltre tenuta l’assemblea degli azionisti di Finpiemonte Partecipazioni Spa: il 2019 si chiude con un utile di 2 milioni e 200 mila euro, miglior risultato storico per la società.

“L’utilità di questi dati – spiega il presidente di Fienpiemonte Partecipazioni Spa Francesco Zambon -si declina nella possibilità di sostenere il sistema delle imprese in questo momento di oggettiva difficoltà”.

“La politica di razionalizzazione delle partecipate -aggiunge Ricca - ha dato i suoi frutti e vogliamo continuare il lavoro”.