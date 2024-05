Zerocalcare mania al Salone: coda "chilometrica" per i suoi “disegnetti”

Al Salone del Libro è scoppiata, manco a dirlo, la “Zerocalcare mania”: sono state infatti tantissime le persone in coda fin dall'apertura delle 10 e anche prima per accaparrarsi una copia dell'ultimo lavoro “Quando muori resta a me” - edito da Bao in versione standard o edizione limitata - e uno degli ambitissimi braccialetti per il firmacopie.

“Disegnetti” e dediche

I braccialetti, come previsto, sono andati esauriti in pochissimi minuti, tanto da costringere la casa editrice a suddividere i fortunati in fasce orarie: nonostante questo, sono stati comunque tanti i fan costretti a rinunciare con la speranza di riuscirci nei prossimi giorni. Il fumettista, arrivato intorno alle 11, ha immediatamente iniziato a soddisfare i desideri dei presenti con una dedica o con uno dei suoi famosi “disegnetti”, come definiti da lui stesso, raffiguranti uno dei suoi personaggi o soggetti inventati.

L'evento delle 15.30

Il tutto in attesa dell'evento di oggi pomeriggio alle 15.30 all'Auditorium del Lingotto, quando Zerocalcare presenterà al pubblico il suo nuovo fumetto in cui racconta la sua famiglia con il suo inconfondibile tratto e il suo caratteristico linguaggio.