I cittadini sfilano per le vie di Nizza Millefonti per dire "no" al centro d’accoglienza

I residenti di Nizza Millefonti hanno manifestato oggi pomeriggio, 10 maggio, per le vie del quartiere per dire no alla realizzazione di un centro d’accoglienza in via Rocca De’ Baldi, nell’ex sede dell’emittente Telestudio. Progetto della cooperativa sociale valdostana “Le Soleil”, già proprietaria di un centro a Cavoretto, che - ricordiamolo - dovrà presentare in futuro una nuova Scia sui permessi di costruire. La prima, infatti, è stata ritenuta non idonea.

Guidati da Matteo Rossino, responsabile del comitato “Nizza Bengasi”, i cittadini (partiti da piazza Bengasi) hanno percorso via Nizza, via Vinovo, via Rocca De’ Baldi, via Testona e ancora via Nizza.