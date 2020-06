"Ex area cani di corso Potenza in degrado": la denuncia di Giustizia & Sicurezza

Degrado nell’ex area cani in corso Potenza. La denuncia arriva dal presidente dell’associazione Giustizia & Sicurezza Paolo Biccari, che spiega come la zona all’angolo con corso Grosseto sia in “pieno stato di abbandono”.

“Abbiamo rilevato -spiega - cestini per l'immondizia pieni, rifiuti per terra, una buca pericolosa e panchine inagibili".

"Anche se con il cantiere di corso Grosseto l'area subirà delle modifiche abbiamo scritto alle istituzioni per chiedere che l'area venga chiusa definitivamente o venga creato nuovamente il decoro, e ad Amiat per capire se sono previsti passaggi. Crediamo che finché non ci sarà un intervento definitivo l'area debba venire resa decorosa, o chiusa definitivamente" conclude Biccari.