CasaSpesa a Bardonecchia, un aiuto Comune

Il Comune di Bardonecchia, nell’ambito dell’articolato Progetto BardoSiCura, in questa fase di emergenza epidemica, nella speranza di un pronto ritorno ad una nuova normalità sociale, ha programmato un servizio gratuito di consegna a domicilio della spesa, denominato “CasaSpesa un aiuto Comune”, reso possibile grazie all’attività della Polisportiva Bardonecchia, principalmente rivolto ai negozi di generi alimentari, con la possibilità di estenderlo ad altre tipologie di attività, ristoranti e pizzerie, escluse.

Il servizio, non comporta costi aggiuntivi né per il negoziante né per il cliente, funziona così: il cliente effettua gli acquisti telefonicamente o direttamente in negozio specificando la volontà di ricevere tutto quanto acquistato al proprio domicilio e il negoziante prenota il ritiro e la consegna dei prodotti ad un numero dedicato dalle ore 9.00 alle ore 12.30, attivo tutti i giorni. Le consegne vengono effettuate a partire dalle ore 16.00 dello stesso giorno.

Le attività commerciali partecipanti al progetto sono sponsorizzate da un sito dedicato con link diretto sui siti istituzionali, pagina social, locandine e flyer e ogni negozio aderente riceverà una vetrofania/locandina da esporre che lo identificherà come partecipante all’iniziativa.

Una ventina le attività commerciali che, hanno sino ad ora, hanno aderito al Progetto, aperto ad altre adesioni subordinate all’invio di una e-mail all’indirizzo info@casaspesa.org , contenente la denominazione e la descrizione dell’attività, l’indirizzo e il recapito telefonico.

La struttura del sito, per ora ancora provvisoria e l’elenco delle attività commerciali aderenti al progetto sono consultabili collegandosi all’indirizzo www.casaspesa.org