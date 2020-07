Canavesana, da gennaio via al nuovo servizio

Ferrovia Canavesana, dal primo gennaio 2021 il via al nuovo servizio: questo l’impegno di Trenitalia, Gtt e dell’Agenzia della mobilità piemontese manifestato in audizione delle aziende in seconda Commissione, presieduta da Mauro Fava.

La questione all’ordine del giorno era appunto il passaggio di gestione della linea Pont-Rivarolo-Chieri (Canavesana) e della linea Torino-Aeroporto-Ceres del servizio ferroviario metropolitano. Per quanto riguarda il collegamento con l’aeroporto di Caselle, il passaggio potrà realizzarsi soltanto dopo che Gtt avrà ottenuto un certificato di idoneità, rilasciato dalla Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. Solo dopo questa certificazione Gtt potrà iniziare l’iter per conseguire la successiva certificazione di sicurezza da parte di Trenitalia, indispensabile affinché possa subentrare anche nella gestione della linea Torino-Aeroporto-Ceres. L’iter per la certificazione di sicurezza di Trenitalia comporterà un tempo minimo di 5 mesi.

Trenitalia ha annunciato l’intenzione di utilizzare su queste nuove linee carrozze moderne e molto capienti, con certificazione ambientale, adatte a percorsi con molte fermate avendo ottime prestazioni di accelerazione e decelerazione. Tuttavia la velocità di esercizio dipende dalla infrastruttura della linea.

Presente l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, sono stati diversi i consiglieri che hanno preso la parola: oltre ad Alberto Avetta (Pd) e Andrea Cerutti (Lega) che avevano richiesto l’audizione, anche Ivano Martinetti e Francesca Frediani (M5s).

I consiglieri intervenuti hanno manifestato preoccupazioni per la sorte del personale del polo manutentivo Gtt di Rivarolo e per la lentezza del servizio (nella Torino-Ceres ci vogliono due ore per percorrere 40 chilometri). In materia di personale è stato detto che sono in corso di approfondimento le questioni inerenti il personale di Gtt addetto alla manutenzione del materiale rotabile.

"Ci sono ancora troppi punti interrogativi sul passaggio, da GTT a Trenitalia, della gestione delle linee Pont – Rivarolo – Chieri e Torino – Aeroporto – Ceres del Servizio Ferroviario Metropolitano", hanno sottolineato Ivano Martinetti e Francesca Frediani, consiglieri regionali M5S Piemonte.

"Le risposte relative alla continuità di impiego del personale, come per altro previste nell'appalto originale, sono state vaghe e ad oggi paiono piuttosto indefinite. L'elenco del personale impiegato risale al 2017 e da allora la situazione è variata. Per questo si sta procedendo alla ricognizione per avere un quadro completo, aggiornato e realistico. Pensiamo che in questo delicato momento di transizione, complicato ulteriormente anche dall'emergenza Covid, la prima preoccupazione delle istituzioni debba essere la tutela dei livelli occupazionali".

“Finalmente questa mattina in Commissione abbiamo ascoltato i vertici regionali di Trenitalia, l’Agenzia della mobilità e la GTT. Abbiamo capito una cosa: siamo ancora in alto mare e di chiaro c’è solo l’incertezza”. Lo afferma il consigliere regionale Alberto Avetta (PD), commentando l’audizione in II Commissione.