Tragedia di via Nizza, saranno celebrati mercoledì 16 luglio i funerali di Jacopo Peretti

Saranno celebrati mercoledì 16 luglio i funerali di Jacopo Peretti, il 33enne morto nei giorni scorsi a seguito dell'esplosione che ha distrutto l'ultimo piano dell'edificio di via Nizza dove sono rimasti feriti anche due bimbi di 12 e 6 anni e per la quale le indagini vedono ora coinvolto Giovanni Zippo.



La cerimonia sarà officiata all'interno della chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Mazzè, paese d'origine del 33enne.



Il rosario sarà invece recitato il giorno precedente: il 15 luglio alle 20:30 presso la stessa chiesa parrocchiale. La famiglia ha chiesto che non vengano comprati fiori, ma vengano fatte donazioni con la causale "In ricordo di Jacopo e con il nome della famiglia".