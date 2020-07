Nichelino, 20enne arrestata per furto all'interno di "Mondojuve"

Forse si è trattato solo di una ragazzata, di uno stupido gioco finito male, ma intanto una ragazza di 20 anni è stata arrestata dai carabinieri di Nichelino per furto.

La giovane ha provato a portare via capi d’abbigliamento per un valore di circa 300 euro all’interno del centro commerciale “Mondojuve”. Il fatto è successo nella giornata di ieri, martedì 30 giugno. Denunciate altre due ragazze che erano in compagnia di quella finita in manette.

Le indagini dei militari sono ancora in corso per capire la dinamica esatta di quanto accaduto.