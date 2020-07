Un weekend con "Storie cucite a mano" per i più piccoli a Moncalieri

Dopo l'esperienza web con Storie cucite a casa, da qualche giorno sono ripartite a Moncalieri, in provincia di Torino, le attività di Storie cucite a mano, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che coinvolge anche Roma e Lecce.

Durante la settimana proseguono la summer school mattutina, il doposcuola pomeridiano e, ogni mercoledì, gli incontri dei “Community worker” con le Mamme della piazza. Il week end è dedicato, invece, alle letture animate e agli spettacoli teatrali a cura di Teatrulla, un punto d'incontro di animatori e attori provenienti da esperienze diverse che nasce dall’esigenza di approfondire la ricerca teatrale con spirito d’innovazione e professionalità. L'ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito ma, viste le limitazioni imposte dai decreti anti Covid-19, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Appuntamento con le letture animate sabato 4 luglio (ore 11 - max 20 persone) nel cortile del Polifunzionale Don P.G. Ferrero in Via Santa Maria 27 e domenica 5 luglio (ore 11 e 12 - max 20 persone per turno) in Cascina Le Vallere in Corso Trieste 98, grazie alla collaborazione nata con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese.

Domenica 5 luglio (ore 21 - max 40 posti – età consigliata dai 5 anni - prenotazione obbligatoria su Eventbrite) sempre nel cortile del Polifunzionale Don P.G. Ferrero in scena "Chi sta dalla mia parte?". Uno spettacolo divertente e curioso che realizza in scena la costruzione di un vero e proprio muro. Già.. come nascono i muri? Talvolta quasi per gioco, sottovalutandone le conseguenze, spinti da paure o semplici timidezze. Lo spettacolo instaura un rapporto diretto con il pubblico che diviene personaggio.

A Moncalieri, Storie cucite a mano – coordinato dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto di Torino (capofila), dall'Associazione 21 luglio Onlus di Roma e da Fermenti Lattici di Lecce, con il monitoraggio della Fondazione Emanuela Zancan e la comunicazione a cura della Cooperativa Coolclub – coinvolge l’amministrazione Comunale e l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, l’associazione Teatrulla, la Cooperativa Sociale P.G. Frassati e l’Istituto Comprensivo Statale "Santa Maria" che ospita la sperimentazione delle equipe ad alta densità educativa che affiancano i docenti nel loro compito, con l’offerta di percorsi formativi per insegnanti ed educatori, un fitto cartellone di laboratori per bambini e interventi di progettazione partecipata, insieme alle famiglie, per il restyling degli spazi.