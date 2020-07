Nasce l'Ascom di Pecetto: il primo presidente è Mauro Spessa

“Con molta soddisfazione ho accettato l’incarico di presidente dell’Ascom di Pecetto. Con il nuovo direttivo intendiamo mettere in atto ogni azione che favorisca lo sviluppo del piccolo commercio di vicinato, elemento fondamentale per la vivibilità di Pecetto. Da anni sono impegnato su questo terreno e considero la mia elezione e la nascita del nuovo direttivo come un proseguimento del mio impegno. In un momento molto difficile come quello che abbiamo attraversato a causa della pandemia e le forti incognite del futuro è necessario fare squadra e riprendere il dialogo con l’Amministrazione affinché ci ascolti e insieme si mettano a fuoco progetti e iniziative per il rilancio del settore e del territorio di Pecetto”.